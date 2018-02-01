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1 февраля 2018, 17:40
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В Якутске за антисанитарию прикрыли кафе «Чайхана Ташкент»

Судебные приставы-исполнители Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств на 2 месяца приостановили деятельность кафе «Чайхана Ташкент», расположенного в городе Якутске, путем опломбирования центральной двери. 

Проведенная в январе представителями Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) внеплановая проверка выявила, что точка общепита оказывала услуги жителям и гостям Якутска с грубыми нарушениями требований санитарных норм. Выявленные нарушения являются непосредственной угрозой для жизни и здоровья населения.

В частности, в пищеблоке кафе выявлено несоблюдение правил хранения пищевых продуктов и приема продовольственного сырья, правил хранения уборки инвентаря, не соблюдение правил хранения готовой продукции. В кафе не соблюдались правила складирования отходов, не проводилась дератизация и дезинсекция помещения кафе. Также отсутствовала документация о качестве и безопасности на пищевую продукцию, у некоторых сотрудников отсутствовали документы о прохождении медицинского осмотра.

Эти нарушения стали причиной приостановки деятельности потенциально опасной для посетителей точки общественного питания. Таким образом, усматривая признаки состава административного правонарушения, и, принимая во внимание, что виновность индивидуального предпринимателя-владельца кафе подтверждены совокупностью доказательств, Якутский городской суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации помещения кафе сроком на 60 суток. Контроль устранения нарушений администрацией кафе, а также за преждевременным возобновлением деятельности по обслуживанию жителей и гостей города, возложен на судебных приставов-исполнителей г. Якутска.

Согласно ч.3 ст.32.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей, органом, должностным лицом, назначившим административное наказание в виде административного приостановления деятельности, по ходатайству лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания, устранены.

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Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
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