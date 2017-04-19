В Якутске выявлено 410 незаконных игорных заведений

В МВД по Республике Саха (Якутия) состоялась очередная пресс-конференция о состоянии и результатах работы органов внутренних дел республики в сфере противодействия незаконной игорной деятельности. Руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимир Арбузов подчеркнул принципиальную позицию руководства МВД Якутии по пресечению незаконной игорной деятельности любых форм на территории республики.

В настоящее время силами УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена незаконная деятельность 439 игорных заведений.

Наибольшее количество незаконных игорных заведений выявлено в столице республики – 410. В Нерюнгринском районе выявлено 12 нелегальных игорных залов, Мирнинском – 8, Ленском – 1, Оймяконском – 3 , Хангаласском – 2 и Мегино-Кангаласском – 3.

Изъято 4666 единиц игровых автоматов, 1796 мониторов, 1020 системных блоков, 28 ноутбуков, 55 моноблоков, 5 электронных рулеток, 20 покерных столов, карт-ридеров в количестве 72 штук, 469 идентификаторов пластиковых карт, «роутер» блок для передачи информации по сети – 87 штук. Изъятые денежные средства в размере 6 445 578 рублей и 738 долларов США поступили в доход государства.

Представителям свыше десяти федеральных и республиканских СМИ были даны ответы на все интересующие их вопросы.

Подытоживая встречу, начальник УЭБиПК полковник полиции Владимир Арбузов пригасил журналистов в совместный рейд по выявлению и пресечению незаконных игорных заведений.