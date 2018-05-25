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Столица
24 мая 2018, 19:25
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В Якутске выявили лучшего сотрудника кадровой службы

В рамках Республиканской конференции работников кадровой службы, 24 мая в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялся финал открытого городского конкурса «Лучший сотрудник кадровой службы».

Конкурс проведен в целях совершенствования профессионального мастерства, распространения положительных форм и методов работы сотрудников кадровой службы, выявления и поощрения наиболее грамотных, компетентных сотрудников – профессионалов своего дела.

В этом году на участие в конкурсе поступило 11 заявок, из них по итогам отборочного тура до финала дошли 5 участниц: начальник отдела кадровой работы Управления образования Окружной администрации города Якутска Елена Николаева, ведущий специалист отдела государственной гражданской службы и кадровой политики Министерства охраны природы РС (Я) Ларияна Бурцева, менеджер по персоналу отдела управления персоналом ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РС (Я)» Вера Винокурова, менеджер по кадрам отдела «Единый кадровый центр» Окружной администрации города Якутска Анастасия Пономарева, специалист по кадрам ООО «Северная лагуна» Елена Ефимова.

Финал конкурса состоял из четырех этапов: домашнее задание «Визитная карточка», решение кроссворда на кадровую тематику, ответы на вопросы, касающиеся трудовых отношений «Реши кейс» и отгадывание музыкальных мелодий, посвященных той или иной профессии.

Оценивало конкурсантов компетентное жюри под председательством заместителя главы – руководителя аппарата Окружной администрации города Якутска Георгия Михайлова.

Конкурс показал не только высокое профессиональное мастерство участниц, но и глубокие творческие способности, стремление к самосовершенствованию и саморазвитию, активную жизненную позицию, любовь к выбранной профессии.

«Конкурс показал, что руководители предприятий и организаций, в которых работают наши прекрасные участницы, могут быть спокойны за кадровую политику. Наши коллеги большие профессионалы, которые помимо своей работы успевают заниматься и творчеством, вести активный образ жизни, уделять время своим близким и родным», — отметила член жюри конкурса, начальник Управления кадров Окружной администрации города Якутска Снежана Гуляева.

Председатель жюри, заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий Михайлов отметил, что конкурс «Лучший сотрудник кадровой службы» обязательно должен иметь продолжение: «Конкурс предоставляет возможность обогатить свой профессиональный опыт, поделиться своим мастерством, продемонстрировать своим умения и навыки, взвешенно оценить собственные возможности. Все финалистки достойны победы, поэтому определить кого-то одного было весьма сложно. Все участницы большие молодцы, настоящие профессионалы своего дела».

Елена Ефимова, специалист по кадрам ООО «Северная лагуна», обладательница Диплома II степени:

Впечатления от конкурса у меня самые яркие. Сбор документов для участия в конкурсе проходил в марте, затем мы прошли отборочное тестирование. Все участницы подошли к финалу подготовленными, все большие молодцы. Очень радует, что в финале оказались специалисты кадровых служб именно муниципальных и государственных учреждений.

Анастасия Пономарева, менеджер по кадрам отдела «Единый кадровый центр» Окружной администрации города Якутска, «Лучший работник кадровой службы – 2018»:

— Со времен школы и студенчества я впервые участвую в такого рода конкурсе, поэтому для меня – это своего рода экзамен. Хочу сказать, что Республиканская конференция работников кадровой службы и городской конкурс организованы на высоком уровне. Если в прошлом году в Конференции приняли участие около 100 сотрудников кадровых служб, то в этом году количество участников стало в два, а то и в три раза больше. Что касается самого конкурса, то все этапы были очень интересные, познавательные. Но мне особенно понравился музыкальный конкурс.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

Победительницей конкурса и обладательницей почетного звания «Лучший сотрудник кадровой службы города Якутска – 2018» стала менеджер по кадрам отдела «Единый кадровый центр» Окружной администрации города Якутска Анастасия Пономарева.

Дипломом II степени награждена специалист по кадрам ООО «Северная лагуна» Елена Ефимова.

Диплома III степени удостоилась менеджер по персоналу отдела управления персоналом ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РС (Я)» Вера Винокурова.

Всем участницам были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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