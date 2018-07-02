В Якутске вывезут полторы тысячи незаконно установленных гаражей

На рабочем совещании с участием и.о. главы города Якутска Дмитрия Садовникова руководители округов отчитались о проделанной работе по вывозу неправомерно установленных гаражей.

Отметим, что активная работа по вывозу неправомерных объектов ведется в соответствии с постановлением Окружной администрации от 4 апреля 2011 года № 74п. В этом году по утвержденному плану с территорий округов планируется вывезти порядка 1,5 тысячи незаконно установленных гаражей.

«В 2016 году нами было вывезено 1200 гаражей, в 2017 году – 1600, в этом году план составляет – 1500 гаражей. Есть округа, где исполнение по этим работам составляет 37 % от общего числа, но есть и отстающие. Впереди у нас еще четыре месяца для выполнения поставленных задач»,- сказал директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев.

Также руководитель предприятия отметил, что основные проблемы при вывозе неправомерных гаражей возникают с объектами,не подлежащими перемещению, и объектами, подключенными к электроснабжению, требуется время для отключения.

Большой объем работ по вывозу планируется в Губинском округе – 356 объектов. Начальник Управления муниципального контроля города Якутска Татьяна Павлюковская отметила:

«На данный момент в постановление для вывоза включено всего 459 объектов, предстоит включить еще свыше 1000незаконных гаражей».

Хуже всего обстоят дела в Промышленном и Строительном округах, где выполненные работы составляют лишь 4%.

У владельцев незаконно установленных гаражей есть возможность убрать свои сооружения самостоятельно. Данное постановление публикуется на сайте Окружной администрации города Якутска и в газете «Эхо столицы».

Отметим, что вывозиться будут гаражи, стоящие возле социальных учреждений, мешающие проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных коммуникациях как в черте города, так и в планировочных районах. Самовольно возведенные гаражи нарушают права горожан на благоприятную среду проживания: негативно влияют на экологическую обстановку, пожарную безопасность и эстетический облик города.

По информации руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталия Чикачева, на сегодняшний день имеется возможность комплексного благоустройства дворовых территорий по шести адресам: улицы Кузьмина 15/3, Октябрьская 2\3, Кулаковского 4/3, Дзержинского 36/1, 7, Очиченко 22, 22а, 24, 26, 28.

По итогам совещания и.о. главы города Дмитрий Садовников сделал ряд замечаний представителям Промышленного, Сайсарского и Строительного округов за слабую работу в данном направлении, а также взял под личный контроль выполнение плана по вывозу гаражей.