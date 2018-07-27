В Якутске вышли на митинг пострадавшие от краха банка «Таатта»

Участники митинга просят рассмотреть вопрос об отмене отзыва лицензии и введения санации банка «Таатта».
На площади Ленина собралось более 350 человек. Они подписались под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их от «нечистоплотных банкиров и неверных действий Центробанка, который лишит их работы и жилья». Пострадавшие считают, что нужно приостановить отзыв лицензии банка до выяснения всех обстоятельств.
Источник: http://news.ykt.ru/article/75461
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