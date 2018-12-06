В Якутске выпущена первая манга по мотивам Олонхо

Анимационная студия «Rum» издала первую якутскую мангу, основой для которого стал текст эпоса Олонхо «Строптивый Кулун Кулустуур». В продажу книга поступит 9 декабря. Почему студия выбрала именно этот персонаж, с какими сложностями команда столкнулась в процессе рисования, ЯСИА рассказали директор анимационной студии «Rum» Игорь Башарин и главный художник проекта Сардана Егорова.

По словам директора анимационной студии «Rum» Игоря Башарина, манга охватывает краткий отрывок олонхо — только завязку развития сюжета, также в текст был добавлен новый персонаж.

«Работа над мангой одобрена институтом Олонхо СВФУ. В её создании приняли участие профессиональные художники и специалисты покадровой анимации», – рассказал он.

Всего выпущено 999 экземпляров книги.

Для того, чтобы полностью передать атмосферу произведения, команда начала тщательно изучать Олонхо, посетила спектакль «Удаганки» и «Таптал талыыта», проконсультировалась с Институтом Олонхо при СВФУ.

Сардаана Егорова, графический дизайнер, выпускница Арктического государственного института культуры и искусств, рассказала ЯСИА, что вначале учёные не были в восторге от этой идеи.

«К нашей задумке нарисовать Кулуна Кулустуура специалисты отнеслись скептически, спрашивали, читали ли мы олонхо. Вскоре они полностью включились в процесс работы, даже начали давать советы по сценарию. Хочу сказать, что сложнее всего нам далась адаптация сценария и рисовка национальных костюмов персонажей. С нашей точки зрения, в сюжете были нестыковки, которые мы меняли», – комментирует художник.