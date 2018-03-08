В Якутске выбрали самую красивую девушку — врача

Мероприятие состоялось в канун международного женского дня, 7 марта в КЦ «Сергеляхские огни».
Организаторами конкурса выступили: салон красоты «АГАТА», киностудия «АЛГЫСФИЛЬМ», ювелирная компания «КИЭРГЭ», салон флористики «МАКИ», фотостудия Алексея Павлова «ПРОСТРАНСТВО», модные дизайнеры Агата Свинобоева и Анжелика Кириллина.
Мероприятие было организовано с целью повышения статуса врача, пропаганды здорового образа жизни и решения кадрового вопроса в здравоохранении.
За звание первой красавицы боролись 8 прекрасных девушек — медиков:
Семенова Ольга Анатольевна, врач травматолог -ортопед ГБУ РС(Я) РБ№2 — ЦЭМП
Адамова Ньюргуна Валерьевна, врач онколог — гинеколог ГБУ РС(Я) Якутский Республиканский Онкологический Диспансер
Колакарова Мария Егоровна — медсестра ГБУ РС(Я) Якутская Республиканская Офтальмологическая больница
Батырханова Маргарита Константиновна — врач — невролог ГБУ РС(Я) РБ№2 — ЦЭМП
Ханхатова Любовь Сергеевна врач — психиатр ГБУ РС(Я) Якутский Республиканский Психоневрологический Диспансер
Иванова Люана Анатольевна — врач — рентгенолог ГАУ РС(Я) РБ-№1 — НЦМ
Арбугина Мария Сергеевна — врач общей практики ООО «Даймонд Клиник»
Васильева Айталина Петровна — медсестра анестезист ГБУ РС(Я) РБ№2- ЦЭМП
Конкурс проходил в три этапа, на первом участницы демонстрировали свои кулинарные способности, на втором прошли спортивные испытания, третий — фотосессия в образе ангелов.
Первый этап конкурса — визитка. Участницам необходимо было рассказать о себе, своей работе и увлечениях.
Далее последовал раунд с вопросами на медицинскую тематику, все участницы отлично справились, продемонстрировав блестящие знания.
Затем творческий конкурс, девушки исполняли красивые якутские песни, танцы, врач гинеколог — онколог Ньюргуяна АДАМОВА исполнила на фортепиано саундтрек из фильма «Реквием по мечте».
Ярким завершением вечера стало дефиле красавиц — медиков в вечерних платьях.
Победительницей конкурса красоты среди медицинских работников стала врач — невролог ГБУ РС(Я) РБ№2- ЦЭМП Маргарита БАТЫРХАНОВА.