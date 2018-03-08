В Якутске выбрали самую красивую девушку — врача

Мероприятие состоялось в канун международного женского дня, 7 марта в КЦ «Сергеляхские огни».

Организаторами конкурса выступили: салон красоты «АГАТА», киностудия «АЛГЫСФИЛЬМ», ювелирная компания «КИЭРГЭ», салон флористики «МАКИ», фотостудия Алексея Павлова «ПРОСТРАНСТВО», модные дизайнеры Агата Свинобоева и Анжелика Кириллина.

Мероприятие было организовано с целью повышения статуса врача, пропаганды здорового образа жизни и решения кадрового вопроса в здравоохранении.

За звание первой красавицы боролись 8 прекрасных девушек — медиков:

Семенова Ольга Анатольевна, врач травматолог -ортопед ГБУ РС(Я) РБ№2 — ЦЭМП

Адамова Ньюргуна Валерьевна, врач онколог — гинеколог ГБУ РС(Я) Якутский Республиканский Онкологический Диспансер

Колакарова Мария Егоровна — медсестра ГБУ РС(Я) Якутская Республиканская Офтальмологическая больница

Батырханова Маргарита Константиновна — врач — невролог ГБУ РС(Я) РБ№2 — ЦЭМП

Ханхатова Любовь Сергеевна врач — психиатр ГБУ РС(Я) Якутский Республиканский Психоневрологический Диспансер

Иванова Люана Анатольевна — врач — рентгенолог ГАУ РС(Я) РБ-№1 — НЦМ

Арбугина Мария Сергеевна — врач общей практики ООО «Даймонд Клиник»

Васильева Айталина Петровна — медсестра анестезист ГБУ РС(Я) РБ№2- ЦЭМП

Конкурс проходил в три этапа, на первом участницы демонстрировали свои кулинарные способности, на втором прошли спортивные испытания, третий — фотосессия в образе ангелов.

Первый этап конкурса — визитка. Участницам необходимо было рассказать о себе, своей работе и увлечениях.

Далее последовал раунд с вопросами на медицинскую тематику, все участницы отлично справились, продемонстрировав блестящие знания.

Затем творческий конкурс, девушки исполняли красивые якутские песни, танцы, врач гинеколог — онколог Ньюргуяна АДАМОВА исполнила на фортепиано саундтрек из фильма «Реквием по мечте».

Ярким завершением вечера стало дефиле красавиц — медиков в вечерних платьях.

Победительницей конкурса красоты среди медицинских работников стала врач — невролог ГБУ РС(Я) РБ№2- ЦЭМП Маргарита БАТЫРХАНОВА.