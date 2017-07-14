В Якутске выбрали лучшего начальника караула

Смотр-конкурс на звание «Лучший начальник караула» прошел в Якутске.

Ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучший начальник караула» Федерального государственного казенного учреждения «5 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)» в 2017 году прошел в эти дни г. Якутске. Данное мероприятие было приурочено к Году гражданской обороны.

Смотр-конкурс состоял из трех видов: сдачи нормативов по пожарно-строевой подготовке, куда вошли преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни и вязка двойной спасательной петли без надевания ее на спасаемого, сдача нормативов по физической подготовке — подтягивание, челночный бег и кросс на один километр, а также оценка теоретических знаний — тестовые вопросы с задачами, касающихся пяти дисциплин: пожарной тактики, газодымозащитной службы, пожарной техники, охраны труда и медицины.

В смотре-конкурсе приняли участие 5 начальников караулов пожарно-спасательных частей ФГКУ «5 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)».

По итогам конкурса звание «Лучший начальник караула» завоевал начальник караула пожарно-спасательной части №4 старший лейтенант внутренней службы Павел Васильевич Харитонов.

Павел Васильевич родился 28 марта 1983 года в селе Кутана, Алданского района. Служил в 83-й десантно-штурмовой бригаде воздушно-десантных войск в г. Уссурийске в должности заместителя командира взвода. С детства занимается вольной борьбой. Службу в государственной противопожарной службе начал с 2003 года, с должности пожарного в пожарной части №33 по охране г. Алдан. В 2004 году завоевал звание «Лучший по профессии в Республике Саха (Якутия)». С 2013 года служит в федеральном государственном казенном учреждение «5 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)». Имеет высшее профессиональное образование по специальности «инженер пожарной безопасности», окончил Академию ГПС МЧС России в 2010 году. За высокие по5казатели работы неоднократно поощрялся начальством.

Отделение организации службы, подготовки и пожаротушения

ФГКУ «5 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)»