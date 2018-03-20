В Якутске выберут лучшего специалиста по охране труда

Для повышения престижа профессии специалистов по охране труда, пропаганды улучшения условий и безопасности труда, привлечения внимания к решению социальных вопросов на производстве, широкого распространения и поощрения положительного опыта в сфере охраны труда, развития и совершенствования системы социального партнерства, в городе Якутске проводится ежегодный традиционный конкурс «Лучший специалист по охране труда». Конкурс проводится в рамках Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля.

«Если ранее конкурс проводился среди предприятий и организаций по соблюдению требований охраны труда, то нынче конкурс направлен на выявление лучшего специалиста по охране труда. Городской конкурс в таком формате проводился в 2016 году и вызвал большой интерес. Конкурс нацелен на стимулирование и поддержку специалистов по охране труда. Поэтому призываем руководителей предприятий, организаций, работодателей максимально поддержать своих сотрудников, решивших принять участие в городском конкурсе», — отмечает начальник отдела охраны труда Окружной администрации города Якутска Иннокентий Тимофеев.

В конкурсе могут принять участие специалисты по охране труда предприятий и организаций города Якутска всех форм собственности. Прием заявок проводится до 6 апреля 2018 года.

Конкурс стартует в два этапа. Первый этап состоится заочно, по результатам которого конкурсная комиссия из числа поступивших заявок отберет финалистов. Второй очный этап включает теоретическую и практическую части. По результатам определятся победители, занявшие три призовых места, которым вручат ценные призы и дипломы. Все финалисты получат благодарственные письма и подарки.

Награждение участников состоится не позднее 31 мая 2018 года на очередном заседании Межведомственной комиссии по охране труда города Якутска.

Телефон для справок: 40-88-02, отдел охраны труда Окружной администрации города Якутска.

С положением конкурса можно ознакомиться пройдя по ссылке: https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/press-tsentr/obyavleniya/index.php?ELEMENT_ID=61807