В Якутске вводятся новые школьные транспортные карты

С началом учебного года учащиеся 1-4 классов столичных школ вновь могут ездить в городских маршрутных автобусах бесплатно по школьным транспортным картам. В этом году для проезда учащихся младших классов вводятся транспортные карты нового образца.

Отныне на школьной транспортной карте будет содержаться информация о владельце–фотография учащегося 1-4 класса, ФИО учащегося, наименование образовательного учреждения. Таким образом будет обеспечена персонализация карты, которая не позволит третьим лицам воспользоваться картой для оплаты проезда, например, в случае ее утери.

Сбор и передачу информации о держателе карты в специализированный банк автоматизированной системы оплаты проезда для выпуска карты обеспечивают общеобразовательные учреждения. Карта приобретается однократно за счет средств родителей (законных представителей) учащегося 1-4 классов. Бесплатный проезд по школьной транспортной карте обеспечивается из городского бюджета за счет субсидий на возмещение затрат перевозчикам.

Ранее, с 1 апреля 2018 года школьникам при предъявлении школьной транспортной карты в автобусах был необходим дополнительный документ, подтверждающий личность: справка-бейдж с фотографией, ФИО, наименованием образовательного учреждения и номером карты со сроком ее действия. Теперь эти данные будут размещены на самой карте.

По всем вопросам приобретения школьной транспортной карты необходимо обращаться к руководству своей школы.