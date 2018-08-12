В Якутске вводится круглогодичное 20-дневное меню для питания дошкольников

9 августа первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина совместно с Управлением образования и коллегами-депутатами совершили объезд по летним лагерям «Брусничка», «Якутяночка» и «Лесовичок», где внедряется 20-дневное меню на летний период.

Депутаты проверили ход ремонта и наличие материально-технического оснащения. По итогам объезда даны рекомендации не только сохранить и модернизировать такие летние дачи, но и рассмотреть возможность создания новых построек.

Отметим, что на протяжении нескольких лет депутаты Якутской городской Думы добивались того, чтобы дети в дошкольных учреждениях могли питаться местной продукцией. Это брусника, местное мясо, в том числе жеребятина, якутские лепешки и другие натуральные продукты, привычные жителям севера и полезные в условиях якутского климата.

На днях на заседании постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы депутаты обсудили возможность запатентовать проект единого меню, так как среди субъектов Российской Федерации 20-дневное меню для дошкольных учреждений имеется только в Якутии.