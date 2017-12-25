В Якутске ввели в эксплуатацию перинатальный центр 

Завершилось строительство перинатального центра на 130 мест в столице Республики Саха (Якутия). Сейчас объект проходит процедуру лицензирования и готовится к передаче в собственность региона. Стоимость строительства и технического оснащения медучреждения составила более 3,5 млрд рублей.

Специализация Центра — оказание квалифицированной медицинской помощи новорожденным и женщинам в случаях сложной перинатальной патологии и рисков ее возникновения.

Медучреждение является уникальным для Якутска по своим конструктивным решениям, площади и функциональности. Строительный объем 8-этажного здания перинатального центра составляет более 125 тысяч куб. метров, его площадь сопоставима с размером небольшого города. Протяженность труб систем отопления и теплоснабжения центра составила 9 км, водопроводной системы и канализации — 27 км. Площадь напольных покрытий составила 26 тысяч кв. метров – это больше, чем центр столицы Якутии.

«Объект отличается повышенной сложностью. Строительство в зоне вечной мерзлоты обусловило целый ряд конструктивных особенностей. Многие материалы и технологии, использованные на объекте, применялись в Якутии впервые. Несмотря на все сложности, работы выполнены в срок. Значительным подспорьем для нас стала поддержка со стороны администрации региона. В ближайшее время центр должен принять первых пациентов», — прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Существующий перинатальный центр в Якутске, в зону ответственности которого входит вся республика, сейчас не справляется с нагрузкой и остро нуждается в дополнительных местах, отделениях и специалистах. Новый перинатальный центр рассчитан на 130 мест, из них 60 отведено под неонатальный блок. Поликлинический (консультативный) отдел позволит принимать 200 пациентов за одну смену.

Строительство велось по федеральной программе развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках Ростех определён заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных центров по всей стране.

Финансирование программы осуществляется за счет средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Функции генерального подрядчика выполняет компания «РТ-Соцстрой».

Ростех уже ввел в эксплуатацию перинатальные центры в Махачкале, Назрани, Пензе, Уфе, Брянске, Оренбурге. Практически готовы к сдаче клиники в Архангельске, Тамбове и Ульяновске. На сегодняшний день программа в целом выполнена более, чем на 90 процентов.