В Якутске впервые выставили картины знаменитого абстракциониста

Выставка с восемью работами российского художника-живописца на стадионе «Туймаада» стала одной из площадок V Якутской Международной биеннале современного искусства. Необычные картины на тему «Искусство в себе» демонстрируются впервые.

Элий Белютин – художник-абстракционист, создатель творческого объединения «Новая реальность», произведения которого выставлены в музеях России, стран Европы, Азии и Америки. Его причисляли к представителям так называемого «неофициального искусства» 60-х годов XX века.

Восемь работ, представленных на выставке, собраны из сорока с лишним произведений, которые были подарены фонду Национального художественного музея Якутии вдовой художника Ниной Молевой в 2013 году.+

Заведующая научно-просветительским отделом НХМ Сардана Посельская прокомментировала ЯСИА творчество необычного художника. «Элий Белютин был художником своего времени, и его работы актуальны по сей день. Они объединены темой семьи и образом женщины в искусстве. Картины выставляются впервые, поэтому нам только предстоит узнать мнение якутян о них», – сказала она.

В свое время Элий Белютин считался мастером, отличавшимся от всех остальных. Именно он создал уникальную в истории искусства систему формирования художника: Белютин считал, что в каждом человеке есть творец.