В Якутске впервые состоится фестиваль кыргызского кино

С 8 по 12 октября 2018 года в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского пройдет I Международный фестиваль кыргызского кино, посвященный 90-летию писателя Чингиза Айтматова.

Для участия на фестиваль приглашены: председатель Союза кинематографистов Кыргызской Республики Кулмендеев Таалайбек Акжолтоевич, Национальная библиотека РС(Я) им. А.С. Пушкина, Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Национальный архив РС(Я), Союз кинематографистов РС(Я); Союз писателей РС(Я), кыргызские диаспоры.

Союзом кинематографистов Кыргызской Республики будут представлены к показу следующие художественные фильмы: «Джамиля»; «Первый учитель»; «Красное яблоко»; «Материнское поле»; «Белый пароход». Также в программе фестиваля пресс-конференция, круглый стол на тему «Чингиз Айтматов и кино», выставка книг Чингиза Айтматова.

Вход на все мероприятия свободный. Приглашаем всех.

ПРОГРАММА

I-го Международного фестиваля кыргызского кино, посвященного

90-летнему юбилею кыргызского писателя

Чингиза Айтматова

Дата проведения: 08 — 12 октября 2018 года

Место проведения: г. Якутск, ДДН им. А.Е. Кулаковского