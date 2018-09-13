В Якутске впервые состоится фестиваль кыргызского кино

С 8 по 12 октября 2018 года в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского пройдет I Международный фестиваль кыргызского кино, посвященный 90-летию писателя Чингиза Айтматова.
Для участия на фестиваль приглашены: председатель Союза кинематографистов Кыргызской Республики Кулмендеев Таалайбек Акжолтоевич, Национальная библиотека РС(Я) им. А.С. Пушкина, Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Национальный архив РС(Я), Союз кинематографистов РС(Я); Союз писателей РС(Я), кыргызские диаспоры.
Союзом кинематографистов Кыргызской Республики будут представлены к показу следующие художественные фильмы: «Джамиля»; «Первый учитель»; «Красное яблоко»; «Материнское поле»; «Белый пароход». Также в программе фестиваля пресс-конференция, круглый стол на тему «Чингиз Айтматов и кино», выставка книг Чингиза Айтматова.
Вход на все мероприятия свободный. Приглашаем всех.
ПРОГРАММА
I-го Международного фестиваля кыргызского кино, посвященного
90-летнему юбилею кыргызского писателя
Чингиза Айтматова
Дата проведения: 08 — 12 октября 2018 года
Место проведения: г. Якутск, ДДН им. А.Е. Кулаковского
|Дата
|Название мероприятия, фильма,
год производства, режиссер,
хронометраж фильма
|Время
|
08 октября, понедельник
|
1. Пресс-конференция
(Мраморный зал, 2 этаж)
2. Торжественное открытие
I-го Международного фестиваля кыргызского кино
(Большой зал, 1 этаж)
3. Показ худ/ф «ДЖАМИЛЯ» /1968 г./
реж. Ирина Поплавская (драма, мелодрама, военный) 82 мин.
(Большой зал, 1 этаж)
|
17:00-18:00
18.00-18:30
18:30:19:52
|
09 октября,
вторник
|
1. Встреча председателя Союза кинематографистов Кыргызской
Республики Кулмендеева Таалайбека Акжолтоевича со зрителями
(Большой зал, 1 этаж)
2. Показ худ/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»/1965 г.,/
реж. Андрей Кончаловский (драма) 102 мин.
(Большой зал, 1 этаж)
|
18:00-18:30
18:30-20:12
|
10 октября,
среда
|
1. Круглый стол на тему: «Чингиз Айтматов и кино»
(Мраморный зал, 2 этаж)
2. Показ худ/ф «КРАСНОЕ ЯБЛОКО»/ 1975г./ реж. Толомуш Океев
(драма) 83 мин.
(Большой зал, 1 этаж)
|
17:00-18:30
18:30-19:53
|
11 октября,
четверг
|
1. Показ худ/ф «МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ»/ 1967г./ реж. Геннадий
Базаров/ (драма) 81 мин
(Большой зал, 1 этаж)
|
19:00-20:21
|
12 октябрь,
пятница
|
1. Торжественное закрытие
I — го Международного фестиваля кыргызского кино
(Большой зал, 1 этаж)
2. Показ худ/ф «БЕЛЫЙ ПАРОХОД»/ 1975г./ реж. Болотбек Шамшиев
(драма) 101 мин.
(Большой зал, 1 этаж)
|
17:00-18:00
18:00-19:41
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