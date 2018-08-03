В Якутске впервые провели трансплантацию сердца

59-летний мужчина, которому впервые в Якутии была выполнена трансплантация сердца, был выписан сегодня, 3 августа, из Республиканской больницы №1 – НЦМ. Пациент перенес операцию по пересадке сердца 6 июля 2018 года, выписан в отличном состоянии здоровья и хорошем настроении. Ранее жизнь пациента была обременена тяжелым диагнозом сердца, требовался постоянный прием лекарств и пребывание на лечении в больнице.

После выписки, все последующие годы пациент будет регулярно принимать назначенные для поддержки работы сердца препараты. Терапия организмом пациента переносится достаточно легко, и не имеет выраженных побочных действий. Некоторое время мужчина еще будет проходить реабилитацию в Республиканской больнице №3, восстанавливать силы. Новое, здоровое сердце обеспечит пациенту полноценную жизнь, которой так не хватало в долгие годы болезни.

— Самочувствие хорошее, послеоперационный период прошел быстро, у меня нет ощущения, что сердце не мое родное. Я очень рад тому, что наконец смогу вести здоровый, активный образ жизни. Такое чувство, что заново родился – сказал А. Александр.

Уникальная операция, первая на территории Дальневосточного Федерального округа состоялась 6 июля, в операции по пересадке сердца было задействовано более 30 высококвалифицированных медицинских специалистов, все действия по подготовке и выполнению трансплантации сердца проходили под личным контролем министра здравоохранения республики.