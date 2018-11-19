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В Якутске впервые прошли соревнования по стритлифтингу

18 ноября на базе спортивного клуба «Спортбаза» совместно с Федерацией ГТО и воркаут в РС(Я) проведен первый турнир по стритлифтингу среди всех желающих.

Стритлифтинг – это силовой вид спорта, включающий в себя 2 движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях.  Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.

Соревнования проводились для юношей от 14 лет, в двух весовых категориях: до 75 кг и свыше 75 кг.

Первый турнир по данному виду спорту сразу собрал немало участников – за звание абсолютных чемпионов в двух весовых категориях боролись 18 спортсменов. У каждого было три попытки, а вес с каждым разом нужно было увеличивать. В качестве утяжелителя использовали металлические блины, а крепились они на пояс.

Так, спортсмены показали очень хороший уровень подготовки и физической выносливости, несмотря на то, что практикующих данный вид спорта в городе единицы.

Управление Автодорожного округа выражает благодарность Федерации ГТО и воркаут в РС(Я) в лице Алексея Иванова за повышение качества и уровня данного вида спорта в республике среди молодежи.

Источник: Управление Автодорожного округа
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