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29 мая 2018, 13:45
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В Якутске впервые прошел велопарад

Инспекторы ГИБДД приняли участие в первом в истории города велопараде.

Еще с  2016 года по всей России проводится единый день велопарадов. В тот же год в г. Якутске в акции приняли участие 37 городов, а уже в 2017 году число участников превышало 70 городов России. В этом году к акции решила присоединиться и Республика Саха «Якутия» г. Якутск.

Так, 26 мая на стадионе «Туймаада» с утра собралось свыше 20 велосипедистов, для принятия участия во Всероссийском велопараде.

После торжественного открытия перед собравшимися выступили первый заместитель министра спорта Республики Саха (Якутия) Семен Сергеевич Чердонов. От имени велосипедного движения выступил организатор многих Республиканских велосипедных соревнований Игорь Петрович Петров. И, так как велосипед является транспортным средством, за руль которого за последние годы садятся все больше и больше людей, от имени Госавтоинспекции г. Якутска свои поздравления и пожелания удачного пути на протяжении всего велосезона выразил инспектор ДПС ГИБДД лейтенант полиции Михаил Михайлович Павлов. Так же он напомнил всем любителям — велосипедистам об обязательном соблюдении Правил дорожного движения, о средствах защиты и о личной безопасности на дороге.

После напутственных слов и инструктажа все участники дружной организованной колонной, соблюдая правила дорожного движения, двинулись по маршруту парада со стадиона «Туймаада» по ул. Лермонтова до конечного пункта – поста ДПС на Вилюйском тракте.

Участники, организаторы и гости получили кучу положительных эмоций, драйва и хорошего настроения. Надеемся, что данной мероприятие получит свое продолжение в нашем городе, послужит примером активного здорового образа жизни, и правильного поведения на дороге.

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Источник: Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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