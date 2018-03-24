В Якутске возложили цветы к памятнику Исидору Барахову

12 февраля общественность Якутии отметила 120-летие со дня рождения Исидора Барахова. 23 марта в рамках Дней Верхневилюйского улуса в Якутске в столице торжественно возложили цветы к памятнику выдающегося государственного и политического деятеля.

В церемонии приняли участие глава Якутска Айсен Николаев, глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин, депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), представители политических, общественных организаций, молодежь города Якутска.

Участники церемонии отметили огромный вклад, который внес Исидор Барахов в становление государственности Якутии. Вместе с Максимом Аммосовым и Платоном Ойунским он стоял у истоков образования Якутской АССР. В 1938 году по ложному обвинению он был репрессирован и расстрелян, и только спустя 18 лет его имя было реабилитировано.

Глава Якутска напомнил, как в 2014 году в торжественной обстановке открывали памятник Исидору Барахову. Тогда народный поэт Семен Руфов заметил, что это дань исторической справедливости.

«Сегодня Барахов известен уже не просто как политик и революционер, но и как большой философ, экономист. Уверен, его имя навечно останется в сердцах якутян!» — подчеркнул Айсен Николаев.

Также в этот день прошло торжественное собрание общественности Республики Саха (Якутия), посвященное 120-летию со дня рождения Исидора Барахова, которое прошло в Государственном театре оперы и балета им. Д. Сивцева — Суорун Омоллона.