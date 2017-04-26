В Якутске возложат цветы к памятникам государственных и общественных деятелей

В День Республики Саха (Якутия), 27 апреля с 14 часов в городе Якутске состоится возложение цветов к памятникам выдающихся сынов Якутии, государственных и общественно-политических деятелей республики.

Церемония возложения цветов, посвященных Дню Республики Саха (Якутия) пройдет:

— в сквере имени М.К. Аммосова, площадь перед Медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета, ул. Кулаковского, 36;

— на площади Орджоникидзе, памятник П.А. Ойунскому;

— на площади Дружбы, памятник А.Е. Кулаковскому – Өксөкүлээх;

— у бюста М.К. Аммосова, ул. Аммосова, 3/4;

— в сквере имени И.Н. Барахова, перекресток улиц Кирова и Пояркова;

— у мемориальной доски С.А. Аржакова, ул. Курашова, 28;

— памятник С.В. Васильеву, ул. Кирова, 12;

— памятник В.В. Никифорову — Күлүмнүүр, ул. Ярославского, 22.