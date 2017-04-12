В Якутске возбудили дело против организатора Воскресного митинга

Вчера организатору воскресного митинга Сулустаане М. вручили определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по заявлению некоего Н.Е. Кудасова.

В документе, подписанном начальником отделения полиции №2 Лебедевым Н.Е., черным по белому указано следующее нарушение:

«В ходе проведения митинга участниками выступившими с трибуны была изменена на заявленную».

Глубокомысленная формулировка завершается выводом:

«Таким образом, организатор Сулустаана М. нарушила условия проведения митинга».

Скорее всего, организатору вменяется изменение заявленной тематики митинга. Интересно, что для выяснения обстоятельств нарушения необходимо «установить участников митинга», ни много ни мало. Таким образом в отношении организатора будет произведена проверка по факту обнаружения признаков нарушения ФЗ№54 «О собраниях, митингах». Дело возбуждено по ч.1 ст.20.2 КоАП РФ.

В свою очередь, организатор сообщила, что у нее есть замечания в адрес полиции, которая не очень старалась оградить от людей, рвущихся на трибуну без разрешения организатора.