В Якутске волонтеры «Люди добра» провели праздник для детей

Вчера, 4 июня волонтеры из группы «Люди Добра» провели праздник для тетей с ограниченными возможностями и для детей реабилитационного центра. К сожалению, данная инициатива не была поддержана государственными органами Якутии, поэтому продукты и подарки помогли собрать жители города и бизнесмены.

Мероприятие прошло в ресторане «Ирбис» в Старом городе, так же была и концертная программа на свежем воздухе возле ресторана.

Праздник удался на славу, на мероприятии присутствовали около 160 детей и 80 взрослых. Это — не первое подобное мероприятие группы «Люди Добра» активисты группы так же планируют проводить дни рождения раз в месяц собирая всех именинников (из неблагополучных семей, многодетных семей а так же детей с ограниченными возможностями). так же в группу требуются активные волонтеры готовые прийти на помощь и спонсоры (продукты).

Организаторы группы «Люди Добра» выражают благодарность: «Аэропорт Якутск», сеть магазинов «Скиф», службу доставки питьевой воды «Жемчужина Якутии», ООО «Ягоды Якутии», ООО «ГлобалТрейд», ПАО «Мегафон», ПАРАХИНА Гаврила Павловича и автодом «Кармэн», ГБУ РС(Я) ЯГБ 2, учеников 6″в» класса СОШ №30 , Мархинскую СОШ №1.

Особое уважение и огромное спасибо МИРМАХМУДОВУ Мухаммадазизу за предоставленные фрукты и овощи, ЯРО ПП ЛДПР за подарки детям, бригадиру автобусного маршрута №20 за предоставленные автобусы для перевозки детей из Реабилитационного центра.

Организаторы говорят «огромное спасибо» танцевальным коллективам школ: «Аливиденс», «Завод», аниматору «Ириске», певцу Никите БОЛТЫСОВУ, ведущей Туйаре, коллективу Дома культуры им. Ю. А. Гагарина.

С уважением, организаторы мероприятия,

Евгений Рябченко, Ершова Елена, Петрова Жанна