В Якутске водителей маршруток попросили быть вежливыми

Вопросы регулирования работы водителей городских автобусных маршрутов обсудили на встрече 3 сентября в Окружной администрации города Якутска. На встречу были приглашены предприниматели, осуществляющие перевозки на маршруте № 19.

Напомним, 30 августа в средствах массовой информации было опубликовано видео, где зафиксирована нецензурная брань водителя автобуса № 19 в адрес пассажиров, сделавших ему замечание по поводу курения в салоне. После установления обстоятельств происшествия, по требованию отдела организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации водитель был уволен.

Начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина Гаргач еще раз предупредила перевозчиков о недопустимости грубого отношения к пассажирам. «Моменты бывают разные, и люди не роботы. Зачастую и пассажиры поступают непорядочно, к примеру, когда взрослые оплачивают проезд школьными картами. Но надо помнить, что подписывая договор о пассажирских перевозках, вы берете на себя обязательства соблюдать все установленные требования, в том числе запрет на курение в салоне автобуса», — отметила Ирина Гаргач.

Предприниматели получили возможность высказать свои претензии и пожелания. Во время предыдущих встреч рассматривался вопрос по жалобам горожан о несоблюдении графиков движения автобусов. В итоге вопрос удалось урегулировать, и на сегодня графики соблюдаются.

В ходе встречи водители автобусов жаловались на недобросовестных пассажиров, отказывающихся оплачивать проезд, не имея средств на транспортной карте. Также они попросили обратить внимание на создание условий для отдыха водителей на конечных остановках, свой проект по обустройству предложил один из предпринимателей.

Отдел организации и контроля транспортной деятельности посоветовал перевозчикам активнее использовать для защиты своих прав записи камер видеонаблюдения в автобусах. Также водители могут использовать через Центральную диспетчерскую службу данные валидатора по безналичной оплате в случае, если требуется доказать отсутствие денег на транспортной карте. Но наиболее действенным методом, гарантирующим оплату проезда, будет взимание оплаты при входе в автобус. В большинстве городов России и мира практикуется именно такая система оплаты проезда в общественном транспорте.