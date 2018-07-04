В Якутске водитель такси и пассажир устроили драку

Драку двух мужчин сняли на видео в Якутске. По словам очевидцев, отношения выясняли таксист и пассажир.
Что послужило причиной конфликта — неизвестно.
Видео, опубликованное в паблике #дьиикэй, вызвало немало комментариев.
— Молодой лупит пожилого человека, который ему в отцы годится. Хотя бы просто отругал, а не руки распускал. Не по-мужски поступил.
— Рядом мужик стоит — ноль реакции.
— Зачем разнимать? Взрослые люди решили один на один разобраться. Какое ты имеешь право влезать не в своё дело?
А что вы думаете по этому поводу?
Источник: http://sakhapress.ru/archives/237343
ну и где здесь «драка»??? Один избивает другого…
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