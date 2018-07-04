В Якутске водитель такси и пассажир устроили драку

Драку двух мужчин сняли на видео в Якутске. По словам очевидцев, отношения выясняли таксист и пассажир.

Что послужило причиной конфликта — неизвестно.

Видео, опубликованное в паблике #дьиикэй, вызвало немало комментариев.

— Молодой лупит пожилого человека, который ему в отцы годится. Хотя бы просто отругал, а не руки распускал. Не по-мужски поступил.

— Рядом мужик стоит — ноль реакции.

— Зачем разнимать? Взрослые люди решили один на один разобраться. Какое ты имеешь право влезать не в своё дело?

А что вы думаете по этому поводу?