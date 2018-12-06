В Якутске водитель сбил девочку на пешеходном переходе

Водитель винит в происшествии сильный туман.

5 декабря в 17 часов 18 минут на перекрестке улиц Халтурина – Строителей 27-летний водитель транспортного средства «Тойота Спринтер» при повороте налево не предоставил преимущество в движении 15-летнему пешеходу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины на разрешающий сигнал светофора, в результате совершил на нее наезд. Девочка получила травму, назначено амбулаторное лечение.

Со слов водителя, когда он ехал по ул. Халтурина на перекрестке поворачивал на ул. Строителей, при завершении маневра на пешеходном переходе выбежала девочка. Из-за сильной загазованности впереди едущего автобуса он не сразу ее заметил, а когда заметил, нажал на тормоза, но предотвратить наезд не смог.

С объяснения матери девочки следует, что приблизительно к 17 часам, ее дочь возвращалась со школы, шла на автобусную остановку. Когда переходила дорогу по ул. Строителей со стороны магазина «Колобок», в сторону ЯГИТИ, на нее с левой стороны наехала автомашина белого цвета.

Стаж вождения у водителя 5 лет. В течение года к административной ответственности привлекался 4 раза.

Состояние опьянения у водителя не установлено. По данному факту ДТП проводится административное расследование.