В Якутске во время ледохода возобновит рейсы вертолет МИ-8

В период сложной гидрологической обстановки, транспортная связь между Якутском и Нижним Бестяхом не будет прервана, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

В период интенсивного ледохода и усложнения гидрологических условий на р.Лена будет приостановлена работа судов на воздушной подушке по маршруту “Якутск (Даркылах) – Нижний Бестях”.

В настоящее время по данному маршруту пассажирские и грузовые перевозки осуществляются с привлечением более 20 ед. судов на воздушной подушке.

Во время ледохода, с аэропорта «Якутск» до местности Манньыаттах в Нижнем Бестяхе возобновит рейсы вертолет МИ-8, тариф – 2000 рублей.

Для пассажиров вылетающих из Нижнего Бестяха, оформление электронных билетов будет организовано в п. Нижний Бестях по адресу Ленина 36/1 в здании ТРК «Алас», касса АК «Полярных Авиалинии». На посадочную площадку будут выезжать пассажиры с электронными билетами. Норма провоза багажа – 20 кг. Для вылетающих из г.Якутска оформление билетов будет осуществляться в аэропорту «Якутск» – касса АК «Полярные Авиалинии».