В Якутске внедряется система электронной очереди на получение разрешения на охоту

Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) утвержден Порядок электронной записи для подачи заявлений в г. Якутск на выдачу разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и особо охраняемых природных территориях республиканского значения, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ.

Электронная очередь формируется отдельно для подачи заявлений через портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru. То есть для постановки в электронную очередь необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (www.e-yakutia.ru).

В данный момент ведется тестирование, и отрабатываются технические моменты электронной очереди. В начале июля будет оповещена инструкция по постановке на электронную очередь для подачи заявлений в г. Якутск на выдачу разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и особо охраняемых природных территориях республиканского значения.