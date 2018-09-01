В Якутске внедрена электронная запись на прием в дошкольный отдел

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) сообщает, что с 3 сентября 2018 года внедряется электронная запись на консультационный прием в дошкольный отдел Управления образования Окружной администрации города Якутска. Предварительная запись будет осуществляться на портале www.e-yakutia.ru, через сервис «Запись на прием в ведомство» (необходима подтвержденная регистрация в ЕСИА). Также остается доступной запись через терминал, расположенный на 1 этаже Окружной администрации.

«Родителям нужно учесть, что запись на прием как в терминале, так и на портале будут синхронизированы, – прокомментировал первый заместитель министра Николай ГРИШАЕВ. – Записи на консультацию день в день не будет. Поэтому если есть доступ к интернету, родителям лучше записываться через портал, выбрать удобную дату и время, тем самым будет существенно сэкономлено время».

Для использования сервиса достаточно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru. Всего, как сообщили в дошкольном отделе администрации города, в день выдается 50 талонов, десять из которых будут доступны через терминал, остальные – через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru.

В целях подтверждения визита, в день приема желательно подойти за несколько минут до выбранного времени и активировать пин-код в терминале на 1 этаже Окружной администрации города Якутска.

Напомним, в этом году услуга записи в детский сад по г. Якутску была полностью переведена в электронный вид. Теперь родителям, чтобы записать ребенка в очередь в детский сад, надо подать электронное заявление через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru и подойти в назначенное время в Управление образования ГО «Город Якутск» для предоставления оригиналов документов. Следить за движением очереди легко самостоятельно с помощью электронного сервиса Портала «сверка очереди в детский сад». Данным сервисом граждане могут воспользоваться в любое удобное для них время.

В настоящее время в системе зарегистрировано и работают по всей республике 793 (100%) дошкольных образовательных организаций, 653 (100%) общеобразовательных школ. За 8 месяцев 2018 года от граждан поступило свыше 3 тысяч заявлений на постановку в очередь в детский сад. В целом работа Портала муниципальными администраторами, педагогами образовательных организаций различного типа характеризуется положительно.