В Якутске власти ищут девушку, спасшую ребенка от «овощника»

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) после проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации об удержании малолетнего ребенка, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего продавца по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Предварительным следствием установлено, что инцидент произошел 16 июня 2017 года около 10 часов 30 минут. Продавец небольшого магазина, расположенного на ул. Кузьмина в городе Якутске, после кражи шоколада умышленно, с целью незаконного лишения свободы малолетнего, с применением физической силы, в течение 10 минут незаконно удерживал в подсобном помещении заведомо для него несовершеннолетнего мальчика.

При этом продавец заклеил его руки в области кистей и рот липкой лентой «скотч», тем самым лишив ребенка возможности самостоятельно покинуть помещение.

Преступные действия продавца были пресечены посторонними лицами, после вмешательства которых он освободил малолетнего.

О данном происшествии стало известно благодаря записи с камеры мобильного телефона одного из очевидцев произошедшего. Девушка вмешалась в происходящее и позднее разместила видеозапись в сети Интернет. Следственным комитетом по данному факту была организована процессуальная проверка, а личности участников произошедшего оперативно установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по РС (Я).

Выяснилось, что возраст ребенка составляет 7 лет, мальчик является учеником 2 класса одной из городских школ. Что касается продавца, то он ранее не судим, не имеет постоянного места жительства и регистрации.

Продавец был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и допрошен в качестве подозреваемого, проведена проверка его показаний на месте, а также предъявлено обвинение.

Свою вину в инкриминируемом ему деянии мужчина признал в полном объеме и дал следователю показания об обстоятельствах совершенного преступления.

19 июня 2017 года по ходатайству следователя в отношении обвиняемого Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Двое очевидцев данного происшествия установлены и допрошены, но следователи просят откликнуться третью девушку, которая в момент произошедшего находилась в магазине и помогла пресечь преступные действия продавца по удержанию ребенка.

О девушке известно, что ее возраст составляет примерно 25 лет, волосы светло-коричневого оттенка, была одета в платье с цветным рисунком. Просим Вас позвонить следователю по телефону 8(964)0769850, либо подойти по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, 2, каб. 210.