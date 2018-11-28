В Якутске весь декабрь будет проводиться акция по добровольному тестированию на ВИЧ

1 декабря – международный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. Главное, что должен для себя понять каждый из живущих на планет — следует понимать, что профилактика очень важна в борьбе за здоровье.

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря впервые был отмечен в 1988 году. Эта дата символизирует объединение усилий всех людей, живущих на планете Земля, в борьбе с этой страшной трагедией. Несмотря на непрерывное совершенствование отечественной системы здравоохранения, ВИЧ-инфекция продолжает поражать широкие слои населения России. По данным Роспотребнадзора в 2018 года живут с диагнозом ВИЧ-инфекция 998 037 россиян. В Республике Саха (Якутия) с начала регистрации инфекции, выявлено 2262 ВИЧ-инфицированных лиц. За 10 месяцев 2018 года в городе Якутске зарегистрировано 32 случая ВИЧ-инфекции.

С 1988 года в противодействии СПИДу был достигнут значительный прогресс, и сегодня три четверти людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус. Однако, еще многое предстоит сделать — в частности, выявить людей, живущих с ВИЧ и незнающих о своем статусе, и обеспечить им доступ к качественной медицинской помощи и профилактике.

Тестирование на ВИЧ имеет важное значение для расширения доступности лечения и обеспечения всем людям, живущим с ВИЧ, возможности вести здоровую и полноценную жизнь. Многие обследуются на ВИЧ только тогда, когда у них уже проявляются симптомы.

Управление здравоохранения г. Якутска информирует жителей г. Якутска, что с 30 ноября и весь декабрь текущего года в поликлиниках г. Якутска проводится акция по добровольному тестированию на ВИЧ. Для того, чтобы пройти тест, необходимо обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. Жизнь стоит того, чтобы жить! Узнай свой ВИЧ-статус!

Процедура проводится добровольно, с информированного согласия, в условиях строгой конфиденциальности, а в случае обследования несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – по просьбе или с согласия его законного представителя, с дотестовым и послетестовым консультированием, бесплатно.