В Якутске ведутся аварийно-восстановительные работы линий связи и электропередач

В понедельник, 28 мая, в результате шквального ветра с порывами до 20 м/с в городе Якутске произошло отключение центральных линий электропередач, также были повреждены ограждения строительных площадок, светофорные объекты, фонарные столбы, сорваны кровли многоквартирных домов и социальных объектов, дорожные знаки и автобусные остановки. В связи с этим, силы оперативного реагирования, коммунальные предприятия, управления округов и пригородов столицы были переведены на круглосуточный режим работы.

29 мая в Малом зале Окружной администрации города Якутска под руководством первого заместителя главы города Якутска Сергея Игнатенко прошло очередное заседание КЧС, где профильные структуры отчитались о проделанной работе по ликвидации последствий природной стихии.

В ночное время бригадами МУП «Горсвет» восстановлены 16 наружных светильников на участках 14 улиц.

Специализированная техника МУП «Жилкомсервис» произвела откачку воды на участках улиц Дзержинского, Чернышевского, Ленина, Кулаковского и других. В общей сложности, было откачано 130 куб. ливневых вод.

Силами МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» и ОАО «Якутдорстрой» восстановлены 60 дорожных знаков и 9 светофорных объектов. На тех участках, где светофорные объекты еще не работают, сотрудниками ГИБДД ведется ручное регулирование.

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в круглосуточном режиме продолжает работы по устранению технологических нарушений и их последствий, возникших в результате порывов ураганного ветра. Порывы шквалистого ветра стали причиной отключений в электрических сетях классом напряжения 0,4, 6, 10 кВ, под ограничение электроснабжения попала часть потребителей города Якутска и центральных улусов республики.

Энергетики за ночь восстановили электроснабжение части потребителей, но на данный момент под ограничением продолжает оставаться часть потребителей города Якутска, с. Маган, Тулагино-Кильдямского наслега и микрорайона Кангалассы. В ближайшее время ведется устранение технологических нарушений, после чего электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. На это брошены все силы сетевого предприятия, на местах в круглосуточном режиме работают 64 бригады энергетиков, привлечено 74 единицы специализированной техники.

Из-за сильных порывов ветра во всех округах и пригородах столицы повреждены кровли домов, а также СОШ №21, СОШ №38, детского сада №73 «Светлячок» в Тулагино-Кильдямском наслеге, Театра юного зрителя в Октябрьском округе, детского сада «Надежда» в Сайсарском округе, ООО «Багарах» в с. Хатассы.

Сергей Игнатенко перед руководителями управлений округов и пригородов поставил задачу взять под личный контроль устранение повреждений кровель и крыш социальных объектов, там, где это необходимо привлечь средства из резервного фонда. Обязать управляющие компании устранить повреждения кровель многоквартирных жилых домов и ограждений до 1 июня. Округам и пригородам также поручено в ближайшие сутки организовать санитарную очистку территорий от строительного мусора и поваленных деревьев.

Департаменту экономики поручено ускорить работу по подсчету нанесенного ущерба.

ПАО «Ростелеком» поручено очистить проезжие пути и дороги от поваленных столбов линий связи, а Центральным электрическим сетям ускорить тем аварийно-восстановительных работ, чтобы сегодня вечером обеспечить жителей обесточенных районов электроэнергией и водоснабжением.