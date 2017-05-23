В Якутске ведется ремонт улиц, вошедших в «Карту убитых дорог» ОНФ

Плановая реконструкция улично-дорожной сети является одной из приоритетных задач Окружной администрации города Якутска. За последние годы при поддержке правительства Республики Саха (Якутия) в столице была проведена реконструкция 72,5 километров городских улиц (из 400 км общей протяженности). В контрактах, заключаемых муниципалитетом, введено понятие гарантийного срока – все переделки по устранению недочетов в течение трех лет после ввода дороги в эксплуатацию производятся за счет подрядчика.

Общественники и неравнодушные горожане также вносят свой вклад в решение дорожного вопроса. Так, на городском портале OneclickYakutsk и на популярном сайте ykt.ruпроходят народные голосования, которые администрация города учитывает при составлении планов на реконструкцию дорог. Свой независимый мониторинг ведет и Общероссийский народный фронт.

Всего в списке ОНФ по Якутску числятся 32 улицы. Почти все они включены в план ремонта улично-дорожной сети на этот и предстоящие годы.

Сегодня глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ вместе с начальником Управления дорог Валерием ДОМОТОВЫМ осмотрели несколько участков улиц, вошедших в «Карту убитых дорог», составленных ОНФ.

«Мы осмотрели несколько улиц из списка ОНФ. Так, улицаЧайковского, за ремонт которой проголосовало много горожан, включена в план 2018 года и будет отремонтирована от Вилюйского тракта до улицы Кеши Алексеева. Проезд к Медцентру, также попавший в список ОНФ, отчасти был сделан в прошлом году, а в этом году работы будут продолжены и окончены к середине июня. Также в этом году мы планируем провести ремонт Хатынг-Юряхского шоссе на участке от Объездного шоссе до улицы Курнатовского, оставшаяся часть шоссе стоит в плане на 2018 год, — комментирует итоги объезда Айсен Николаев, — Спасибо всем горожанам за то, что проявляете активную гражданскую позицию. Только вместе мы сможем сделать свой город лучше!».