В Якутске вечеринка закончилась поножовщиной

5 сентября скорая доставила 30-летнюю женщину. Знакомый несколько раз ударил ее ножом в грудь.

По данному факту были немедленно ориентированы все наружные службы полиции. В результате предпринятых мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы «по горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу, 38-летний местный житель.

Выяснилось, что инцидент произошел в одной из квартир города, где потерпевшая с двумя подругами и мужчиной распивали спиртные напитки.

В ходе застолья между мужчиной и женщиной возникла словесная перепалка на почве внезапно возникшей неприязни. В результате конфликта, подозреваемый схватил нож со стола и нанес своей знакомой колото-резаные ранения в области грудной клетки.

По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.