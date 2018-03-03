В Якутске в шестой раз проводится деловая игра «Молодежь – энергия развития города»

Окружная администрация города Якутска с 1 по 4 марта проводит VI деловую игру “Молодежь – энергия развития города Якутска”. В Год новаторства участникам игры предложно разработать инновационные проекты с перспективой выхода на глобальный рынок.

Официальное открытие деловой игры состоялось 2 марта в Центре отдыха и оздоровления детей “Сосновый бор”. Накануне участники игры, среди них молодые специалисты органов государственной и муниципальной власти, предприятий и организаций всех форм собственности, студенты, предприниматели, журналисты в возрасте от 18 до 35 лет, по жребию распределились на 7 команд по 11 человек. Каждой команде присвоен определенный цвет.

На открытии ребят приветствовал начальник Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации Виктор Говоров – участник II деловой игры “Молодежь – энергия развития города”. “Основная наша задача, чтобы молодые люди из самых разных сфер деятельности научились эффективно работать в команде и сообща добиваться высоких результатов, для этого мы создали здесь все необходимые условия. Лучшие проекты по итогам трех дней будут внедряться в практику для развития нашего города”, — отметил он.

Участники продемонстрировали командный дух и креативность во время коллективного представления “визиток”. В этом году соревнуются команды с оригинальными названиями “Смарт”, “11 ньютон”, “Герои”, “Чароит”, “Морошка Ice”, “Оригами”.

Сразу после выступлений Виктор Говоров озвучил участникам задания, над решением которых командам предстоит работать в течение всей игры. Во-первых, надо предложить свои новаторские мероприятия к каждому из пяти направлений “Народной программы” главы города Якутска Айсена Николаева – это “Новые школы — столице”, “Комфортный город”, “Город без пыли”, “Агропояс Якутска”, “Волокиты нет”. Во-вторых, предложить идею использования технологии блокчейн в работе муниципальных органов власти.

Третье задание – от ГАУ “Технопарк Якутия”: придумать масштабируемый инновационный проект стартап, по примеру таких глобальных проектов, как «Майтона», «Индрайвер», Pricebox, Replio, Andy games и других. Проект должен быть запущен сначала в Якутске, затем выйти на глобальный рынок. И последнее задание связано с Годом добровольца (волонтера) в России – команда должна провести мероприятие добровольческого, благотворительного или социального характера. Трудность задания заключается в том, что по условиям игры участникам нельзя выходить за пределы санатория “Сосновый бор”, но для выполнения задания можно привлекать других лиц.

Во время игры с участниками будут работать психологи Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Они провели тренинги по формированию команд. В конце игры каждый участник получит свой психологический портрет по результатам тестирования.

Участники деловой игры поделились своими впечатлениями. Капитан команды “желтых” “Герои” Тимур Алимов работает юристом в Центре военно-патриотического воспитания РО ДОСААФ в Республике Саха (Якутия): “Игра является хорошим трамплином для молодых талантов. Кроме полезных знакомств они приобретают здесь опыт, который в дальнейшем поможет им сделать жизнь в городе лучше”.

Марика Аммосова, творческий редактор городского портала One click Yakutsk, рассказала о своей команде “Морошка Айс”: “Морошка – это уникальная северная ягода, которая растет в суровых условиях и не везде ее встретишь, это редкая и очень полезная ягода оранжевого цвета, который нам достался по жребию. В нашей команде все обладают такими же уникальными качествами. Я решила участвовать в деловой игре, чтобы узнать, как поведу себя, как смогу раскрыться в непривычных условиях”.

По результатам деловой игры определятся три команды-победителя, а также обладатели номинации “Лучший игрок”. Победители номинации получат путевки для участия в республиканской деловой игре «Министр» от городского округа «город Якутск».

Деловая игра «Молодежь – энергия развития города» проводится в Якутске с 2013 года по инициативе главы города Айсена Николаева. Игра зарекомендовала себя хорошей площадкой для поиска инновационных идей и практических рекомендаций по всем направлениям развития города. Кроме того, формат деловой игры позволяют выявить лидеров среди молодежи.