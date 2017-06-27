В Якутске в результате ДТП разлилось топливо

26 июня 2017 года в 16 часов 20 минут в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что напротив дома № 9 по улице Кирова произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем.

Установлено, что 33-летний водитель грузовой автомашины марки «Hyundai HD72», следуя по правой полосе ул. Ярославского в направлении ул. Кирова, не выдержал безопасный боковой интервал при перестроении, в результате чего совершил столкновение с проезжавшей рядом автомашиной «Toyota Camry».

Со слов водителя «Хюндая», он не заметил рядом едущий автомобиль. Водитель «Камри» же пояснил, что грузовик начал перестроение на его полосу резко и неожиданно, из-за чего он не успел среагировать.

Удар пришелся в топливный бак «Hyundai HD72», после чего произошел розлив топлива на проезжую часть. В результате ДТП никто не пострадал, оба водителя находились в трезвом состоянии.

Инспекторами ДПС в отношении водителя грузовика составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ — нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не игнорировать Правила дорожного движения, водителям быть предельно внимательными при перестроении и чаще заглядывать в зеркала заднего и бокового вида.