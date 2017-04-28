В Якутске в микрорайоне «Стерх» сгорела частная баня

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

27 апреля 2017 года в 23.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане в микрорайоне «Стерх» на территории СОТ «Озерный» в г.Якутск. В результате пожара баня была повреждена огнем внутри на площади 16 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!