В Якутске в конце дня ожидается дождь

Сегодня, 27 июля к концу дня синоптики обещают в Якутске небольшой дождь, ветер северо-восточный 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с, температура днем +19+21 гр.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 28-29 июля
На большей части небольшие и умеренные дожди, на юге, юго-востоке местами ливни, грозы с порывистым ветром 13-18 м/с. На северо-западе, нижней Лене, по Верхоянью преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +7+12°, на севере +1+6°, на юге, юго-востоке +13+18°, днем +18+23°, при дождях +12+17°, на Колыме +8+13°, 28 июля на юго-востоке +25+30°.
Источник: http://ykuthydromet.ru/
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