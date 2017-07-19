В Якутске в ходе рейда «Дорожный пристав» выявлено свыше 60 должников

В Якутске завершился рейд по выявлению должников с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия).

Аппарат «Дорожный пристав» считывает в транспортном потоке номера машин, собственники которых являются должниками, для выявления должника среди транспортного потока достаточно пары секунд.

В ходе рейда на улицах Якутска были выявлены 62 должника. 33 должника оплатили на месте административные штрафы на общую сумму 31 тысяча рублей и продолжили путь. 29 должникам были вручены повестки для явки в городской отдел. В целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов у одного должника было арестовано транспортное средство Toyota Dyna.