Вчера на Вилюйском тракте 60-летний водитель выехал на своей «Ладе» на встречную полосу и столкнулся с автобусом

В аварии пострадал 7-летний пассажир автобуса.

Прибывшая бригада скорой помощи увезла ребенка в больницу, где ему поставили диагноз: рвано-ушибленная рана лобной области.

Всего за минувшие сутки в столице произошло три дорожно-транспортных происшествия, и все — с пострадавшими.

Так, около 08 часов утра на ул. Чернышевского в районе дома №100 водитель 1991 г.р., управляя автомашиной «Тойота Хайлюкс», следуя по ул. Чернышевского в сторону ул. Автодорожная на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество пешеходу 1984 г.р.

В результате ДТП пешеход получил травмы: Сотрясение головного мозга и множественными ушибами ноги был госпитализирован в местную больницу.

Еще одно дорожное происшествие было зарегистрировано в 15:17 водитель 1993 г.р., управляя автомашиной «ГАЗ-475111», при повороте налево выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «УАЗ-220695-04»

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи увезла в стационар водителя «УАЗ-220695-04» с закрытым переломом стопы.

Во всех случаях дорожно-транспортных происшествий водители были трезвы. Основными причинами явились несоблюдение автомобилистами безопасной скорости движения и выезд на полосу встречного движения, а также невнимательность самих водителей.

В связи с изменением погодных условий, водителям необходимо быть внимательнее на дорогах. Особое внимание нужно уделять перекресткам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, на них всегда интенсивное движение и дорожное покрытие всегда более скользкое. Причина очень проста: здесь автомобили постоянно совершают торможение и разгон, поэтому лед буквально полируется колесами, становится более гладким и скользким со всеми вытекающими последствиями.