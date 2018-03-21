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21 марта 2018, 20:46
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В Якутске утвердили новые правила финансовой поддержки предпринимателей

Координационный совет по предпринимательству утвердил правила предоставления финансовой помощи предпринимателям города Якутска. Очередное заседание совета прошло 20 марта с участием главы города Айсена Николаева.

С 2018 года микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства будут выделяться через «Фонд развития городского округа «город Якутск», который был создан на базе микрокредитной компании «Фонд поддержки агропромышленного комплекса городского округа «город Якутск». Фонд поддержки, ранее ориентированный на кредитование сельхозтоваропроизводителей, теперь будет работать со всеми представителями малого и среднего бизнеса.

В целях поддержки предпринимателей столицы уставный капитал фонда был увеличен на 25 млн рублей и теперь составляет 33 млн рублей.  Также была пересмотрена и уравнена процентная ставка – она составит 7% годовых для всех заемщиков фонда, независимо от направления деятельности.

Кроме того, с учетом пожеланий предпринимателей Якутска были увеличены сроки предоставления и максимальная сумма займа до 36 месяцев и до 3 млн рублей  соответственно.

Также Координационный совет рассмотрел вопросы о разработке концепции архитектурного облика улицы Лермонтова и о подключении рекламных конструкций (билбордов) к сетям уличного освещения на территории города Якутска. Члены совета рекомендовали Окружной администрации провести работы по получению технических условий на электроснабжение рекламных конструкций согласно существующей схеме их размещения.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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