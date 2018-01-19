В Якутске установят ящики для сбора предложений 

В эту субботу, 20 января в наиболее посещаемых горожанами общественных местах столицы будут установлены специальные ящики для сбора предложений горожан по благоустройству общественных пространств в 2018 году.

Сбор предложений ведется в рамках нового этапа муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы».

Все поступившие от горожан предложения будут рассмотрены общественной комиссией, а все отобранные предложения вынесут в марте на рейтинговое голосование.

Адреса сбора предложений от горожан по благоустройству общественных пространств в 2018 году

Время открытия Место проведения Адрес 12.00 Головной офис Многофункционального центра «Мои документы» ул. Аммосова, 18 12.00 Торговый центр «УлуруМолл» ул. Кальвица, 14/5 12.30 ТРК «Туймаада» ул. Орджоникидзе, 38 13.00 Кинотеатр «CinemaCenter» Ул. Кирова, 18, блок Г 13.00 Торговый центр «ОптимистПроф» ул. Автострада 50 лет Октября, 1а

В указанных общественных местах ящики для сбора предложений будут стоять до 9 февраля 2018 года.

Также горожане могут подать электронную заявку на благоустройство общественных пространств на электронную почту: dgp.yakutsk@mail.ru, а также на городской портал OneclickYakutsk в раздел «Городская среда» пройдя по ссылке: http://www.oneclickyakutsk.ru/Ideas/411.aspx.

Уважаемые горожане! Примите участие в сборе предложений! Вместе мы сможем сделать наш город комфортнее!