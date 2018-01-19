В Якутске установят ящики для сбора предложений 

В эту субботу, 20 января в наиболее посещаемых горожанами общественных местах столицы будут установлены специальные ящики для сбора предложений горожан по благоустройству общественных пространств в 2018 году.
Сбор предложений ведется в рамках нового этапа муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы».
Все поступившие от горожан предложения будут рассмотрены общественной комиссией, а все отобранные предложения вынесут в марте на рейтинговое голосование.
Адреса сбора предложений от горожан по благоустройству общественных пространств в 2018 году
|Время открытия
|Место проведения
|Адрес
|12.00
|Головной офис Многофункционального центра «Мои документы»
|ул. Аммосова, 18
|12.00
|Торговый центр «УлуруМолл»
|ул. Кальвица, 14/5
|12.30
|ТРК «Туймаада»
|ул. Орджоникидзе, 38
|13.00
|Кинотеатр «CinemaCenter»
|Ул. Кирова, 18, блок Г
|13.00
|Торговый центр «ОптимистПроф»
|ул. Автострада 50 лет Октября, 1а
В указанных общественных местах ящики для сбора предложений будут стоять до 9 февраля 2018 года.
Также горожане могут подать электронную заявку на благоустройство общественных пространств на электронную почту: dgp.yakutsk@mail.ru, а также на городской портал OneclickYakutsk в раздел «Городская среда» пройдя по ссылке: http://www.oneclickyakutsk.ru/Ideas/411.aspx.
Уважаемые горожане! Примите участие в сборе предложений! Вместе мы сможем сделать наш город комфортнее!comments powered by HyperComments