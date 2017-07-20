В Якутске установлено шесть столов для игры в настольный теннис в Сайсарском, Центральном, Промышленном, Губинском, Гагаринском округах и микрорайоне Марха.

В Губинском округе 20 июля на спортивной площадке возле 7 корпуса 202 микрорайона состоялось торжественное открытие проекта «Настольный теннис для всех и везде». Социально значимый проект реализован благодаря грантовой поддержке главы города Якутска и по инициативе Федерации по настольному теннису РС (Я).

В Губинском округе в торжественном открытии приняли участие и.о. начальника Управления Губинского округа Максим Артемьев, и.о. директора РОО «Федерация по настольному теннису по РС (Я)» Любомир Михайлов и ребята из дневного лагеря «Детско-семейный центр».

После торжественного открытия спортсмены показали мастер-класс игры в настольный теннис для всех присутствующих.

«Мы очень рады, что именно наш округ стал частью большого движения популяризации настольного тенниса в городе Якутске. Мы неспроста выбрали территорию напротив 7 корпуса 202 микрорайона, так как здесь уже установлены уличные тренажеры, спортивная и детская площадки, поэтому теннисный стол станет прекрасным дополнением к имеющейся спортивной инфраструктуре», — сказал Максим Артемьев.

«В рамках проекта по линии гранта главы города Якутска мы установили теннисные столы в шести округах столицы. Этот олимпийский вид спорта в нашей республике набирает стремительный темп среди населения. Настольный теннис сегодня является доступным видом спорта для взрослых и детей. Наша республика вырастила мастера спорта России по настольному теннису Василия Румянцева, а также 20 кандидатов в мастера спорта. Думаю, что реализация этого социально значимого проекта в городе Якутске даст мощный импульс для популяризации любимой многими игры и принесет большие достижения в спорте», — отметил Любомир Михайлов.