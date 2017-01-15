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Происшествия
15 января 2017, 13:44
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В Якутске установлен преступник, находящийся в федеральном розыске

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в одной из съемных квартир г.Якутск проживает мужчина, находящийся в федеральном розыске.
Полицейским все-таки удалось застать злоумышленника дома и передать инициатору розыска – ОМВД по Вилюйскому району.
53-летний уроженец Вилюйского района был объявлен в федеральный розыск за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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