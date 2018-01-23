В Якутске успешно прошел первый этап электронной записи первоклассников

20 января стартовала электронная запись в первый класс в 11 школ города Якутска. Всего по состоянию на 22 января на портале образовательных услуг http://edu.e-yakutia.ru от родителей будущих первоклассников зарегистрировано 1611 заявлений, 122 из них были оформлены в офисах «Мои документы». При этом более половины заявлений, а именно 890 обращений, поступило в первые полчаса.
В настоящее время количество заявлений распределились следующим образом:
|Наименование школы
|Количество заявлений
|СОШ № 1
|73
|СОШ № 5 имени Н.О. Кривошапкина
|111
|«Городская классическая гимназия»
|162
|«Саха политехнический лицей»
|166
|СОШ № 16
|120
|СОШ № 17
|229
|«Якутская городская национальная гимназия» (включая дополнительные классы ЯГНГ «Айыы кыhата»)
|77
|«Саха гимназия»
|82
|СОШ № 31
|219
|СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой
|172
|«Саха-корейская СОШ»
|79
В субботу, 27 января, начнется прием заявлений в первый класс в остальные школы города Якутска. Родители (законные представители) могут самостоятельно подать заявления на портале образовательных услуг http://edu.e-yakutia.ru либо обратиться в офисы центра «Мои документы», где специалисты помогут отправить электронное заявление.
Напомим, прием в 1 классы осуществляется по регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории до 1 июля 2018 года. Родители, не подавшие заявление в электронном виде, могут лично обратиться в общеобразовательное учреждение с заявлением о приеме в первый класс с 1 февраля 2018 года.comments powered by HyperComments