В Якутске успешно прошел первый этап электронной записи первоклассников

20 января стартовала электронная запись в первый класс в 11 школ города Якутска. Всего по состоянию на 22 января на портале образовательных услуг http://edu.e-yakutia.ru от родителей будущих первоклассников зарегистрировано 1611 заявлений, 122 из них были оформлены в офисах «Мои документы». При этом более половины заявлений, а именно 890 обращений, поступило в первые полчаса.

В настоящее время количество заявлений распределились следующим образом:

Наименование школы Количество заявлений СОШ № 1 73 СОШ № 5 имени Н.О. Кривошапкина 111 «Городская классическая гимназия» 162 «Саха политехнический лицей» 166 СОШ № 16 120 СОШ № 17 229 «Якутская городская национальная гимназия» (включая дополнительные классы ЯГНГ «Айыы кыhата») 77 «Саха гимназия» 82 СОШ № 31 219 СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой 172 «Саха-корейская СОШ» 79

В субботу, 27 января, начнется прием заявлений в первый класс в остальные школы города Якутска. Родители (законные представители) могут самостоятельно подать заявления на портале образовательных услуг http://edu.e-yakutia.ru либо обратиться в офисы центра «Мои документы», где специалисты помогут отправить электронное заявление.

Напомим, прием в 1 классы осуществляется по регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории до 1 июля 2018 года. Родители, не подавшие заявление в электронном виде, могут лично обратиться в общеобразовательное учреждение с заявлением о приеме в первый класс с 1 февраля 2018 года.