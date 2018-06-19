В Якутске условно осудили бухгалтера вуза за хищение 14 млн рублей у студентов

Якутским городским судом вынесен приговор в отношении 58-летней местной жительницы за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что женщина работала ведущим специалистом в одном из высших образовательных учреждений республики, фактически выполняя функции бухгалтера. В ее обязанности входило своевременное начисление стипендий, пособий, питания студентов-сирот, правильное пользование стипендиальным фондом, производство расчетов со студентами, осуществление ежемесячного контроля расчетов по безналичным перечислениям.

В течение длительного периода времени ею с использованием банковских счетов пластиковых карт, оформленных на имена своих родственников и отчисленных студентов университета, путем незаконного начисления стипендий и иных выплат путем внесения ложных сведений в платежные ведомости, а также иными способами похищено более 14 млн. рублей.

Согласившись с мнением государственного обвинителя суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и с учетом полного признания вины, частичного возмещения причиненного вреда, положительных характеристик, отсутствия судимости, назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Кроме того, судом удовлетворен иск образовательного учреждения о возмещении причиненного ущерба на сумму более 13,5 млн. рублей.