В Якутске уничтожили 4,5 тысячи «одноруких бандитов»

На городской свалке Якутска уничтожили тысячи «одноруких бандитов», изъятых правоохранительными органами за последних три года. По словам начальника МУ МВД России «Якутское» Николая Кульбертинова, за это время их накопилось более 4,5 тысяч.

Всего с 2015 года следственным комитетом Якутии возбуждено 45 уголовных дел против незаконных игорных заведений. Для примера, с начала этого года возбуждено 9 уголовных дел, в том числе, одно, квалифицируемое по статье 210 УК РФ «организация преступного сообщества».

«Органами внутренних дел МВД республики и городской полицией проводились системные операции по предотвращению игровой деятельности. В течение последних 2-3 лет было изъято более 4,5 тысяч игровых автоматов. С мая по июнь текущего года мы через прокуратуру Якутска инициировали судебные решения по уничтожению изъятых игровых автоматов и программного обеспечения как бесхозных», — сообщил Кульбертинов.

Отметим, что организация и проведение азартных игр является одним из сегментов теневой экономики, скрытых от налогообложения. Рентабельность данного вида незаконной деятельности обусловлена получением большой прибыли с относительно малыми затратами на функционирование подпольных игорных заведений.