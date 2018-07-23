В Якутске умер ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Михаил Соколов

22 июля в Якутске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, один из последних якутян-участников Сталинградской битвы Соколов Михаил Николаевич.

Михаил Николаевич родился 24 ноября 1921 года в селе Тойон Арыы Хангаласского улуса в семье потомков государственных ямщиков. После окончания семилетки в Булгунняхтахе поступил на школьное отделение Якутского педучилища. Первый учебный год заведовал Тит-Аринской начальной школой, потом преподавал русский язык в Чуранской неполной средней школе.

Призвали в августе 1941 года. После краткосрочного обучения военной специальности связиста попал на Сталинградскую битву, потом на Курскую дугу. В боях под Сталинградом был ранен и контужен, Победу встретил в освобожденной от фашистов Праге. Демобилизовался в январе 1947 года, прибыв с фронта, работал в начальной школе. Соколов Михаил Николаевич принимал активное участие в деятельности ветеранской организации, в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, постоянно встречался с учащимися и молодежью. Был награжден двумя орденами Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) выражает родным Михаила Николаевича соболезнование.

Похороны пройдут в среду в Хангаласском улусе.