В Якутске укрепят разрушенную дамбу

В минувшие выходные из-за сильных ливней на дамбе 203 микрорайона произошел частичный размыв грунта. На сегодняшний день работы по отсыпке завершены. Ситуация находится под контролем Управления дорог Окружной администрации города Якутска. «На этой неделе начнется установка водоотводных труб. Работы будет проводить компания «РДР Групп», занимающаяся застройкой 203 квартала. Запланировано дальнейшее укрепление откоса, а также точечная отсыпка инертными материалами. В настоящее время движение автотранспорта на этом участке закрыто»,— прокомментировал начальник Управления дорог Валерий Домотов. Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.

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