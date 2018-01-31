В Якутске украли еще одну «Наташу»

В зимнее время года большой популярностью у якутян пользуются портативные гаражи-тенты. К сожалению, именно из-за этого они все чаще становятся предметом преступных посягательств.

На днях в дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» обратился житель г. Якутска. Мужчина на ночь оставил свою автомашину, прикрытую тентом во дворе дома по ул.Рыдзинского, а наутро не обнаружил портативный гараж. Материальный ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника, причастного к краже установили. Им оказался 16-летний подросток. По словам подозреваемого, хищение он совершил ночью, гараж-тент подросток спрятал в снегу. Авто-одеяло подросток планировал сбыть, но не успел осуществить задуманное. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по краже.

Уважаемые водители, во избежание хищений ваших гаражей-тентов полиция рекомендует их помечать. Так называемые особые приметы вашего имущества могут стать серьезной помехой для их дальнейшего преступного сбыта и по этой причине не заинтересуют злоумышленников. Если же кража все-таки произошла, приметы авто-одеяла облегчат процедуру опознания.