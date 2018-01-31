В Якутске учащиеся пригородных школ будут платить за проезд в автобусах меньше

Учащиеся 5-11 классов пригородных школ столицы республики с 1 февраля будут платить за проезд в городских автобусах меньше. Якутская пассажирская автотранспортная компания при технической поддержке Алмазэргиэнбанка объявила о начале акции, предусматривающей льготный тариф на услуги перевозчиков.

Как и при оплате обычной транспортной картой, проезд в автобусах городских маршрутов будет стоить 21 рубль. При этом каждой карте, выпущенной по акции, присвоен лимит — 20 льготных поездок на автобусах пригородных маршрутов стоимостью 25 рублей. Этот лимит рассчитан на один календарный месяц, учет расхода льготных поездок ведется автоматически. Первого числа каждого месяца счётчик обнуляется, и подсчёт начинается заново. Если льготные поездки израсходованы до конца календарного месяца, то остальные поездки оплачиваются по полной стоимости.

«Результаты мониторинга, который мы проводим регулярно, показывают, что у детей в семьях, живущих в пригороде, есть желание и потребности ездить в Якутск чаще. Акцию мы запустили, чтобы подростки могли без дополнительной финансовой нагрузки посещать секции, кружки, культурные учреждения города, встречаться с родными, близкими и друзьями», — отметил директор муниципального унитарного предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания (ЯПАК)» Сергей МАКСИМОВ.

Жители пригородных сел инициативу перевозчика поддерживают.

«Наши дети получили возможность посещать дополнительные занятия, классы могут организованно выезжать на экскурсии и прочие мероприятия. Льготный проезд для школьников, безусловно, необходим. Родители наших учащихся новость об акции, организованной ЯПАК, встретили с радостью», – сообщила директор Тулагинской средней школы имени П.И. КОЧНЕВА Изабелла Иванова.

В качестве технологической поддержки акции Алмазэргиэнбанк выпустил для школьников новые карты, которые в части использования не отличаются от обычных транспортных карт: пополняются в любом банкомате или терминале АЭБ, используются для оплаты проезда в автобусах городских и пригородных маршрутов. Однако у новых карт есть два главных отличия: проезд по льготной цене на пригородных маршрутах и ограниченный срок действия – до 31 мая 2018 года.

Банк предупреждает клиентов о том, что акция может завершиться раньше указанного срока и тогда до конца мая дети буду оплачивать проезд этими картами уже без льгот. Начиная с 1 июня, карты будут деактивированы, и оплачивать ими проезд будет невозможно.

Кроме того, АЭБ рекомендует привязать льготную пригородную карту к мобильному приложению «Транспортная карта Якутии», которое доступно бесплатно в GooglePlay и AppStore. Через приложение удобно отслеживать баланс своих транспортных карт и проездных билетов.

Алмазэргиэнбанк заключил соглашения со школами пригородных муниципальных образований, и уже в ближайшее время карты будут выданы учащимся.

Подробные условия обслуживания карт размещены на официальном сайте Алмазэргиэнбанка (www.albank.ru), а правила акции — на официальном сайте МУП «ЯПАК» (www.yapak.ykt.ru).