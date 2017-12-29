В Якутске трое мужчин задушили приятеля и спрятали тело в лесу

Прокуратура Республики Саха (Якутия) поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 3 молодых людей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Судом установлено, что в начале сентября 2015 года, в ходе распития спиртных напитков в одной из квартир г. Якутска, между гр. М. и потерпевшим на почве личной неприязни возник конфликт, перешедший в обоюдную драку. Подавив сопротивление последнего, подсудимый М. из личной неприязни решил совершить его убийство.

Во исполнение своего преступного умысла М., обмотал вокруг шеи потерпевшего кабель электрического удлинителя и, взяв в свои руки один конец кабеля, второй конец передал находившимся в состоянии алкогольного опьянения А. и Б. которые, присоединившись к преступным действиям М., действуя в составе группы лиц, с силой стали затягивать его концы вокруг шеи потерпевшего, в результате чего он скончался на месте.

В последующем подсудимые в целях сокрытия совершенного преступления, вывезли труп потерпевшего в лесной массив, где он был обнаружен только спустя через год.

С учетом мнения государственного обвинителя, Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил гр. М. к 11 годам лишения свободы с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно определено наказание в виде 14 лет, гр. А. приговорен к 9 годам лишения свободы, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно определено наказание в виде 10 лет лишения свободы, гр. Б. приговорен к 8 годам лишения свободы, с отбыванием всеми в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.